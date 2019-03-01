В Европарламенте заявили о «вмешательстве» России в евровыборы

Финальный проект резолюции Европарламента по отношениям с Россией, за который депутаты будут голосовать 11-12 марта, приписывает Москве поддержку кампании по выходу Великобритании из ЕС, вмешательство в демократические процессы в Европе и контакты с европейскими радикальными партиями.

Автором проекта резолюции стал евродепутат от Латвии Сандра Калниенте, который, впрочем, не привел в документе конкретных фактов о «российском вмешательстве в демократические процессы в Европе», однако составил ряд рекомендаций, как ЕС дальше строить отношения с Россией.

Во-первых, эти отношения «должны строиться на основании верховенства закона, базовых демократических принципов и соблюдения прав и свобод человека, норм ОБСЕ». Во-вторых, ЕП предлагает активизировать поддержку «неправительственных организаций, блоггеров и журналистов, занимающихся расследованиями». Эти действия Калниенте классифицирует как «расширение гуманитарных контактов и поддержки гражданского общества», не рассматривая эти шаги как вмешательство во внутренние дела России.

В-третьих, ЕП признает, что Россия в обозримом будущем будет оставаться одним из ключевых торговых партнеров ЕС, но призывает сократить влияние России на европейский энергорынок, в частности, остановив реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2». Впрочем, Калниенте, признает необходимость диалога с Россией, но лишь для недопущения военных инцидентов в Европе и в сферах общих интересов на мировой арене.

Также в документе содержится призыв о сохранении санкций против России, которые предусматривают ограничение доступа России к финансам и технологиям, пока страна «не восстановит территориальную целостность Украины».

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению даже институтами ЕС, передает ТАСС.

Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».