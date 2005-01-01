Парламент ЕС отказал России в статусе стратегического партнера

Европарламент принял резолюцию, согласно которой Россия более не является стратегическим партнером Евросоюза.

Резолюция была принята 12 марта на пленарной сессии в Страсбурге, передает «Интерфакс».

В документе говорится, что подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) необходимо пересмотреть.

В резолюции Москве также приписывалось вмешательство в демократические выборы в Европе, поддержка кампании по выходу Британии из ЕС и т. д.