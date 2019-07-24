Для восстановления жилья в Иркутской области создали новую структуру

В Иркутской области для восстановления жилья на пострадавших от паводка территориях и капремонта жилых и социальных объектов создали новую структуру – Службу заказчика Иркутской области, сообщили власти региона.

«Решение о создании такой специализированной структуры было принято сегодня на выездном заседании правительства Иркутской области. <...> Основная цель создания государственного казенного учреждения «Службы заказчика Иркутской области» - организация и контроль строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых помещений, которые повреждены в результате чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

Служба также займется восстановлением объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и защитных сооружений.

«Без специального подразделения, которое будет отвечать только за строительство, капитальный ремонт жилых объектов на территории Тулуна, Нижнеудинска, Тайшетского, Чунского и других районов решить эту задачу невозможно. Мы должны не только восстановить, но и создать новый облик пострадавших городов и поселков», – заявил председатель правительства региона Руслан Болотов.

На прошлой неделе в Тулуне побывал президент Владимир Путин. Он пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Глава государства приезжал в пострадавший регион во второй раз и обещал в скором времени снова его посетить, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.

Напомним, в воскресенье Иркутские власти пообещали сдержать рост цен на жилье после паводка.