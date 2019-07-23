Расшифрована найденная в Старой Руссе берестяная грамота

Ученые развернули и расшифровали средневековую берестяную грамоту, найденную в субботу на Пятницком раскопе в Старой Руссе.

«Грамота представляет собой распоряжение одного предположительно рушанина другому. Мы знаем их имена: Максим и Анания. Максим распоряжается, чтобы Анания взял трех лошадей разной масти и вместе с седлами быстро доставил их к нему. Куда именно, не сказано. Возможно, появится дополнительная информация, когда будет уточнено время, к которому относится находка», – рассказала руководитель Старорусской археологической экспедиции Елена Торопова.

Предполагается, что находка относится ко второй половине XIII века, передает портал «Газон».

Ранее в Старой Руссе археолог Алексей Баринов обнаружил 51-ю берестяную грамоту в ходе проверки массового материала: обрезков кожи, фрагментов керамики, кости и бересты.