Константин Боровой запросил убежища в США

Председатель партии «Западный выбор» Константин Боровой в интервью «Голосу Америки» заявил, что принял решение покинуть Россию и попросил убежища в США.

Боровой в Лос-Анджелесе подал прошение на предоставление политического убежища из-за «непрекращающейся слежки» за ним, об этом он сообщил в комментарии для «Голоса Америки».

Отмечается, что дело Борового находится на рассмотрении, глава «Западного выбора» пытается обустроиться в Соединенных Штатах с помощью друзей.

«В 2014 году, в конце года, вдруг начали твориться странные вещи вокруг меня: слежка, появлялись какие-то люди, уговаривали бизнес начать. Предлагали взять миллионы долларов, красивые девушки звонили, просто приставали. Но больше всего меня волновала слежка. Куда бы я ни пошел, за мной ехала машина», – пояснил Боровой.

Константин Боровой – депутат Госдумы 2-го созыва (1995-2000 годы), бывший председатель «Партии экономической свободы». В 2013 году вместе с Валерией Новодворской создал либеральную политическую партию «Западный Выбор».