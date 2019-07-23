В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой

Российские сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», – говорится в пояснительной записке, передает РИА «Новости».

Кроме того, законопроект обязывает организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Ограничение должно быть введено в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Подписи под законопроектом поставили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Президент Владимир Путин подписал 1 мая закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ был подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года Стратегии национальной кибербезопасности США. Законом, в частности, предусматривается, что операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не планируют ограничивать возможности россиян в интернете.