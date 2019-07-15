Матвиенко заверила в отсутствии планов ограничивать возможности россиян в Сети

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Территория смыслов» заявила, что российские власти не планируют ограничивать возможности россиян в интернете.

«Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма, надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем. Хочу вас заверить, мои молодые друзья, никаких намерений у правительства РФ, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Так председатель Совета Федерации ответила на вопрос о том, считает ли она, что ограничения в Сети мало сочетаются с возможностью самореализации.

Президент Владимир Путин подписал 1 мая закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ был подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года Стратегии национальной кибербезопасности США. Законом, в частности, предусматривается, что операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.

В поддержку закона о надежном Рунете высказался дизайнер Артемий Лебедев. «Понятно, что этот закон придумал какой-то умный человек, который заранее спрогнозировал, что вообще может быть», – заявил Лебедев.

Гендиректор РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя дискуссии вокруг закона об устойчивости Рунета, заявил газете ВЗГЛЯД, что документ призван обеспечить отказоустойчивость внутренней сети, инфраструктуры и базирующихся на них российских интернет-ресурсов в случае «внешних проблем».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда и как заработает система защиты Рунета.