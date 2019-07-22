ФСИН попросила профинансировать повышение зарплат сотрудникам

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) попросили у Минфина России о выделении дополнительного финансирования для увеличения зарплат сотрудникам младшего и среднего звена.

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в связи с оттоком кадров «наблюдается достаточно большой некомплект личного состава» в СИЗО и исправительных колониях, пишет «Интерфакс».

По словам замглавы, «в ближайшее время могут возникнуть опасения, что пенитенциарные учреждения останутся без надежного присмотра».

Максименко добавил, что сотрудники младших звеньев часто уходят работать в полицию и Росгвардию после системы ФСИН, так как их привлекает более высокий уровень заработной платы.

На вопрос о конкретных величинах выплат Максименко ответил, что «размер зарплаты заместителя директора ФСИН сопоставим с уровнем зарплаты оперативного сотрудника спецслужб».

Ранее стал известен уровень дохода директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова, генпрокурора Юрия Чайки и главы Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрия Кочнева за 2018 год.