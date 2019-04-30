Названы доходы директоров СВР и ФСБ за прошлый год

Стали известны доходы директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова, генпрокурора Юрия Чайки и главы Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрия Кочнева за 2018 год.

Так, доход Нарышкина за год увеличился примерно на 438 тыс. рублей. За 2017 год он заработал 8,86 млн рублей, а в 2018 году – свыше 9,3 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на декларацию о доходах руководства службы.

Отмечается, что главе СВР принадлежат земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 126,7 кв. м, квартира площадью 224,1 кв. м и два машино-места.

По данным РИА «Новости», Бортников заработал в 2018 году 11,3 млн рублей. В 2017 году его заработок составил 10,9 млн рублей. Супруга директора ФСБ заработала в прошлом году 331 тыс. рублей.

Кочнев за прошлый год также получил 11,3 млн рублей, сообщается на официальном сайте ФСО. В 2017 году глава ФСО заработал 11 млн рублей. При этом значительно вырос доход супруги Кочнева: с 55 млн рублей в 2017 году он увеличился до 89,2 млн рублей в 2018 году.

Доход Чайки за прошлый год составил чуть более 9 млн рублей. По сравнению с 2017 годом он снизился на 2,65 млн с 11,72 млн рублей. Доход его супруги также снизился: с 8,2 млн рублей в 2017 году до суммы более 2,7 млн рублей в 2018 году.

Генеральному прокурору принадлежат выпускавшийся в 1959-1979 годах малой серией раритетный автомобиль «Чайка» и квартира площадью 203 кв. метра.