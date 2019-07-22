Перед выборами в Мосгордуму пройдет дополнительное тестирование электронного голосования

В Московском парламентском центре состоится дополнительное тестирование системы электронного голосования, которая будет работать 8 сентября на выборах депутатов Мосгордумы VII созыва.

Решение о проведении дополнительного тестирования было принято 18 июля на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва в связи с тем, что проведенный 11 июля первый этап тестирования выявил технические недочеты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе дополнительного тестирования москвичи будут выбирать один из вариантов решения проблемы бездомных животных в городе.

Голосование пройдет на портале www.mos.ru с 8:00 до 20:00. Все желающие проголосовать должны до 22 июля включительно зарегистрироваться в личном кабинете.

За тестированием будут наблюдать члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, Департамента информационных технологий города, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием при Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва и члены Технической группы по электронному голосованию.