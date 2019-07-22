Телеканал СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу об украинцах

Телеканал СТС показал криминальный боевик «Ограбление по-итальянски», убрав из него фразу про украинцев.

В оригинале фильма «Ограбление по-итальянски» режиссера Феликса Гэри Грея 2003 года один из героев говорит: «Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи и долбаных украинцев».

Но СТС сократил эту фразу: «Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи», передает «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что в русской версии «Тайной жизни домашних животных» злодею сменили национальность.