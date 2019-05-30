В русской версии «Тайной жизни домашних животных» злодею сменили национальность

В русской версии второй части мультфильма Universal Pictures «Тайная жизнь домашних животных» прокатчики изменили национальность жестокого директора цирка.

«В оригинале его зовут Сергей, и он разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, тогда как в переводе он стал Сержем, а в его речи зазвучали французские нотки», – описывает «Кинопоиск» изменения в речи персонажа.

Вероятной причиной такого изменения могли стать опасения прокатчиков из Universal Pictures вопросов со стороны руководящих органов, которые могли помешать прокату мультфильма.

Ранее сообщалось, что в российской версии фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера.