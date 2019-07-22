Объявленного в розыск мужчину поймали на концерте Metallica в Москве

Находившийся в федеральном розыске 33-летний россиянин не смог пропустить концерт американской рок-группы Metallica в Москве и был задержан прямо на стадионе «Лужники».

По информации Telegram-канала Mash, речь идет об уроженце Томской области Евгении Северине, который был объявлен в розыск после того, как «натворил дел» в Самаре.

Паблик сообщает, что вычислить разыскиваемого россиянина удалось благодаря находившемуся в распоряжении столичных полицейских устройству с системой распознавания лиц.

Напомним, накануне на московском стадионе «Лужники» Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови». Собравшиеся на концерт зрители хором подпевали музыкантам.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц появятся на улицах российской столицы уже в 2019 году, в настоящее время такие системы установлены только на камерах метрополитена.

Кроме того, сообщалось, что очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security могут появиться у полицейских в крупных российских городах в 2020 году.