Британские СМИ назвали двух победителей выборов в Раду

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» со значительным отрывом лидирует на выборах в Верховную раду. Тем не менее, президенту Украины не удается получить конституционное большинство в парламенте, пишет британская The Independent.

Издание отмечает, что Зеленскому удалось добиться «очередной серьезной победы», ведь он обошел конкурентов на внеочередных выборах в Верховную раду со значительным отрывом. Однако действующему главе украинского государства не удастся получить необходимые для конституционного большинства 226 мандатов, говорится в статье The Independent, содержание которой приводит ИноТВ.

Автор статьи отмечает, что Зеленский сможет сформировать «жизнеспособную» коалицию с «единомышленниками», а именно с партией «Голос» музыканта Святослава Вакарчука. Именно его издание называет еще одним победителем на выборах в Верховную раду Украины.

Independent считает, что Вакарчук будет играть одну из ведущих ролей в новой коалиции. Британское издание полагает, что попадание партии «Голос» в Раду облегчит Зеленскому процесс получения парламентского большинства, так как лишит необходимости вести переговоры со стремившейся вернуть пост премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Результаты выборов свидетельствуют о том, что украинцы доверяют нынешнему президенту страны, добавляет автор публикации.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,48% и сохраняет лидерство по итогам обработки 55,04% протоколов на выборах в Верховную раду.

Зеленский предложил партии «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук выразил готовность «к каким-либо должностям» и потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

Политолог Михаил Погребинский отметил, что по итогам выборов в Раду партия войны потерпела поражение.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.

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