На выборах в Раду обработано 55% протоколов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,48% и сохраняет лидерство по итогам обработки 55,04% протоколов на выборах в Верховную раду.

Партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – за жизнь» набирает 12,91%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,6%), далее идет «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» – 6,37%, передает РИА «Новости».

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, позже они были признаны состоявшимися.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.

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