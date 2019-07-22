Эксперт: Зеленский берет под контроль законодательную и исполнительную власти

«Я считаю, партия войны проиграла, но это не значит, что выиграла партия мира. К тому же мы до сих пор не знаем, чего ждать от команды Зеленского, которая берет под контроль исполнительную и законодательную ветви власти, но при том остается по сути котом в мешке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя результаты выборов в Верховную раду Украины.

По словам директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, итоги выборов можно разделить на две части. «Первая часть – эмоциональная. Смешанные чувства. Я раздражен тем, что прошел «Голос» Вакарчука и считаю, что их данные с большой вероятностью фальсифицированы. У нас есть исследования, которые проводились каждый день и поэтому мы видели, как падает его рейтинг. В последний день он немножко подрос. Это разочаровывает и огорчает», – сказал Погребинский.

«С другой стороны, мне нравится, что националистические и промайдановские проекты проиграли. Проиграл и Ляшко, который должен находиться в местах не столь отдаленных. За свою карьеру он кому только не продавался, будучи проституткой во всех смыслах этого слова. Но он провалился – и я этим удовлетворен», – подчеркнул эксперт.

По его словам, «Оппозиционная платформа – За жизнь» во главе с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком могла бы показать куда лучший результат, «но против них велась серьезная кампания, которую поддержали Ахметов и Коломойский».

«Оппозиционный блок» как раз съел у «Оппозиционной платформы» 3%. Тоже самое касается «Партия Шария», которая, как мне кажется, близка к Ахметову, и тоже отняла 3% у партии Медведчука. То есть «Оппозиционная платформа» могла получить где-то под 20%», – продолжил собеседник.

«В принципе я считаю, партия войны проиграла, но это не значит, что выиграла партия мира. К тому же мы до сих пор не знаем, чего ждать от команды Зеленского, которая остается по сути котом в мешке», – добавил Погребинский.

«Что касается заявлений Медведчука о переходе в оппозицию – он, как опытный политик, наверно правильно говорит. Но если бы он попросил моего совета, я бы не советовал ему делать такие заявления прямо сейчас. Хотя, может быть он прав и у него есть определенная стратегия. Есть хорошая идея, что оппозиция должна получить в парламенте контрольные функции: соответствующие комитеты Рады и так далее. Если это удастся – тогда работа оппозиции может быть эффективной», – считает политолог.

При этом, по словам Погребинского, президентской партии «Слуга народа» нет смысла идти в коалицию с партией «Голос».

«Мне кажется, Зеленскому такая коалиция не нужна, потому что «Слуга народа» с большим перевесом получает необходимое количество мандатов. По предварительным данным, у них сейчас 257 мест в Раде при необходимых 226. Возможно они захотят получить не только парламентское, но и конституционное большинство в 300 голосов – тогда они могут пойти на коалицию с «Голосом», который активно лоббируют американцы», – говорит эксперт.

«Но в любом случае сейчас все будет под контролем команды Зеленского: и законодательная, и исполнительная власть. Он может, конечно, взять Вакарчука и Тимошенко в коалицию, если они просятся и если его уговорят на это американцы, но ничего взаимен им не давать», – резюмировал Погребинский.

Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов. В Верховную раду также проходят «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,88% голосов), «Европейская солидарность» Порошенко (8,64%), «Батькивщина» Тимошенко (8,01%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,38%).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.

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