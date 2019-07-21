В Германии заявили о превращении новейшей БМП в «бездонную бочку»

Немецкая боевая бронированная машина «Пума», на производство которой выделено уже почти вдвое больше изначально запланированных 2,9 млрд евро, «мутировала в бездонную бочку», говорится в сообщении телеканала N-TV.

По данным министерства обороны Германии, удорожание проекта связано с согласованным в договоре ростом цен, а также с дополнительными требованиями к БМП, передает РИА «Новости».

Разработкой германской боевой машины пехоты «Пума» занимаются концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall-Landsysteme (RLS).

Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП «Мардер». В 2012 году заказ был сокращен до 350 единиц при увеличении стоимости одной БМП до 7 млн евро.

Первые образцы «Пумы» были поставлены Бундесверу в 2010 году. Поставки серийных БМП начались в апреле 2015 года.

Ранее сообщалось, что из 71 поставленной в 2017 году Бундесверу «Пумы» лишь 27 единиц готовы к бою.

Немецкие СМИ регулярно сообщают о глубоком кризисе вооруженных сил Германии, сравнивая Бундесвер со «складом запчастей». Так, за последнее время в Германии разбились два военных самолета и вертолет.

По информации прессы, теперь уже бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сознательно скрывала дефициты и «приукрашивала статистику», что привело к плачевному состоянию вооруженных сил.