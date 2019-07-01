В Германии разбился военный вертолет

В Нижней Саксонии разбился вертолет вооруженных сил ФРГ, погиб один человек, сообщает пожарная служба Германии.

Погиб как минимум один человек. Крушение произошло в районе Хамельн- Пирмонт возле коммуны Эрцен, передает ТАСС.

На прошлой неделе в Германии столкнулись два истребителя бундесвера, погиб один пилот.