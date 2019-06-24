В Германии разбились два истребителя

Два истребителя Бундесвера Eurofighter упали в Германии, пишут немецкие СМИ.

Самолеты рухнули в регионе Мекленбург-Передняя Померания, пишет издание Focus Online.

Пилоты успели катапультироваться, но их местоположение пока не установлено, сказали в Бундесвере.

Авария произошла недалеко от озера Мюриц, у города Мальхов. Отмечается, что на месте аварии возник пожар.