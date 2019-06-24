На месте крушения немецких истребителей найдено тело второго пилота

Пилот второго истребителя Eurofighter, который потерпел крушение в небе над Германией, найден мертвым, сообщил телеканал n-tv.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее был обнаружен живым пилот первого истребителя.

Два истребителя Бундесвера Eurofighter столкнулись и упали в регионе Мекленбург-Передняя Померания. Сообщалось, что пилоты катапультировались.