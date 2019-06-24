Найден один из пилотов разбившегося в Германии истребителя

На месте крушения двух истребителей Eurofighter в Германии найден живым один из пилотов, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на заявление минобороны ФРГ.

Продолжаются поиски второго пилота, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что два истребителя Бундесвера Eurofighter упали в регионе Мекленбург-Передняя Померания. Пилоты успели катапультироваться.