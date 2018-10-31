Большая часть полученной Германией новой военной техники оказалась неисправна

Из переписки парламентского статс-секретаря вооруженных сил Германии Петера Таубера и депутата Бундестага от Левой партии Матиаса Хена стало известно, что лишь треть поступившей в 2017 году на вооружение Бундесвера военной техники технически исправна.

Из ответа Таубера на депутатский запрос следует, что лишь 38 из 97 новых боевых машин, поставленных в ВС Германии в прошлом году, технически могут использоваться, что составляет всего 39% от общего числа, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

Бундесвер призывает промышленность «как можно скорее достичь обговоренных показателей» в 70%, сказано в документе.

Больше всего нареканий у военного ведомства вызывают БМП «Пума» (Puma) и военно-транспортные самолеты Airbus A400M. В вопросе их качества «все еще есть, куда расти», считают в Минобороны Германии.

Так, из 71 поставленной в прошлом году Бундесверу «Пумы» лишь 27 единиц готовы к бою, из восьми самолетов A400M – четыре, из четырех истребителей Eurofighter – один.

С вертолетами дела обстоят еще плачевнее: из семи поступивших в войска машин Eurocopter Tiger («Тигр») пригодны к эксплуатации только две, из семи многоцелевых вертолетов NH90 – четыре.

Напомним, немецкие СМИ сообщали о глубоком кризисе вооруженные силы Германии, которые сравнили со «складом запчастей».