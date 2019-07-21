В ВСУ заявили о готовности «дать отпор России» в Чернобыле

Украинские военные могут «за считанные часы дать отпор» якобы находящимся в Чернобыльской зоне отчуждения российским войскам, заявили в 61-й отдельной пехотной егерской бригаде вооруженных сил Украины.

В заявлении бригады ВСУ в Facebook говорится, что украинские военные готовы «за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украино-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору».

Так в вооруженных силах Украины прокомментировали сообщения в социальных сетях о том, что российские военнослужащие якобы были замечены в Белоруссии неподалеку от украинской границы в районе Чернобылской зоны отчуждения.

Между тем в министерстве обороны Белоруссии заявили РИА «Новости», что информация о российских войсках на границе с Украиной не соответствует действительности.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям в Донбассе и не является стороной внутриукраинского конфликта.

Внимание к Чернобыльской зоне отчуждения приковано после выхода зарубежного сериала «Чернобыль». Несмотря на большую популярность, многосерийный фильм критиковали за искажение фактов.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.