Пентагон увидел в военной доктрине России вызов концепции ядерного сдерживания

Россия бросает вызов американской концепции ядерного сдерживания, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

Руд заявил, что Россия наращивает тактическое ядерное оружие, а Вашингтон «не производил новых ядерных вооружений» на протяжении десятилетий. По его словам, США «модернизируют средства ядерного сдерживания» и оценивают, «на каком участке» им «брошен вызов», передает ТАСС.

Как заявил Руд, «вызов исходит от российской доктрины». Вашингтон видит в ней уверенность России в том, что Москва «может применять против США и их союзников небольшие ядерные вооружения без опаски столкнуться с адекватным ответом».

Кроме того, США в очередной раз заявили, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США сообщили, что пытаются «убедить китайцев и россиян в том, что их подходы не стабилизируют ситуацию». Руд также утверждает, что стороны «где возможно сотрудничают в поиске решения таких вопросов, как сохранение ДСНВ и других договоров в ядерной области».

«Нам придется делать это вместе», – сказал он.

Напомним, Пентагон пытается оправдать разработку ядерного оружия фейками о России. Так, в США выдумали якобы существующую российскую доктрину «эскалации для деэскалации». Москва уже опровергала заявления США по этой теме. Подчеркнем, что российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара.

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