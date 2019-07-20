Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал «цирком» подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.

Омелян написал в Facebook, что не знает, где Зеленский берет аналитику, однако, «по сообщению сайта президента, необходимо 150 млрд гривен (около 5,8 млрд долларов) для ремонта 24 тыс. километров основных автомагистралей государственного значения».

По его мнению, данная сумма занижена втрое, в связи с чем украинские дорожные компании не станут работать себе в убыток.

Кроме того, реализовать поручения Зеленского за период, прописанный в указе, невозможно.

«Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!», – заключил министр.

Ранее Омелян раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову». Отметим, что еще в апреле команда нового украинского лидера сообщала о намерении уволить Владимира Омеляна.

Сам же Зеленский в пятницу, 19 июля, оскандалился тем, что не только не пожал руку министру обороны Украины Степану Полтораку, но и оттолкнул его.