Команда Зеленского запланировала уволить пять министров

Команда победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского захотела сменить состав правительства, рассказал один из депутатов Верховной рады.

В число неугодных команде Зеленского попали пять министров, пишет «Апостроф».

«В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Омеляна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубив), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик)», – сообщил депутат рады.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.