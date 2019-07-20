Рябцева обвинила Навального в хищении 10 млн рублей

Журналист Леся Рябцева заподозрила блогера Алексея Навального в хищении 10 млн рублей, которые должны были пойти на сбор подписей за выдвижение «независимых» кандидатов на выборах в Мосгордуму. Также журналист нашла нарушения в работе Центра сбора подписей, что грозит ответственностью тем кандидатам, которые воспользовались его услугами.

Журналист Леся Рябцева обвинила блогера Алексея Навального в хищении 10 млн рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Как сообщает «URA.RU», Рябцева рассказала об этом в своем telegram-канале. Навальный, утверждает Рябцева, во время подготовительной кампании вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 млн рублей (20,5 биткоинов) пожертвований. Однако на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона. Судьба остальных денег неизвестна.

Она также прокомментировала отказ в регистрации на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму кандидатам, которых поддерживал Навальный. По словам журналиста, корректному сбору подписей помешала растрата Навальным выделенных средств. За сбор подписей отвечал Центр сбора подписей (ЦСП), финансируемый из биткоин-кошелька блогера. По оценке Рябцевой, на 12,7 млн рублей оппозиционные кандидаты могли собрать 42 тыс. подписей вместо собранных 9 тысяч.

За все время работы ЦСП Навальный, судя по его странице в Instagram, дважды побывал за границей: 26 июня съездил с семьей в Италию, а 1 июля находился в Австрии.

Кроме того, отмечает Рябцева, воспользовавшимся услугами ЦСП кандидатам грозит преследование по закону. Согласно ст. 37 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сбор подписей может быть оплачен только из средств избирательного фонда кандидата, а сборщики подписей в ЦСП получали зарплату от московского штаба Навального.

В беседе с «URA.RU» Рябцева выразила надежду на то, что эта история привлечет внимание правоохранителей. «Команда Навального – это рассадник юристов, которые либо целенаправленно, либо из-за своей некомпетентности решили забить на закон и не оплатить работу ЦСП через расчетные счета кандидатов», – сказала Рябцева.