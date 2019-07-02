Индия полностью отказалась от покупки российских продуктов

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут во вторник на заседании совета по вопросам АПК при Совфеде заявила, что Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию, но в министерстве надеются на изменение ситуации.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос Индии. Мы надеемся, что какая-то подвижка будет, сейчас будет МПК, соответственно, будет подвижка по Индии. Потому что Индия перестала в принципе покупать нашу продукцию всю, любую продукцию АПК», – передает РИА «Новости» слова Лут.

Она отметила необходимость изменения этого тренда, так как рынок Индии для России огромный.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что торговая война между Индией и США началась из-за России и Ирана.