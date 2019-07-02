Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

Игорь Павлов прекратил исполнять полномочия генерального директора «Транснефть-Дружба».

Полномочия генерального директора «Транснефть-Дружба» Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц «Транснефти», сообщает РИА «Новости».

В данный момент на сайте «Транснефть-Дружба» в разделе руководство указано, что идет обновление страницы.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, поступающей по «Дружбе», и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара – Унеча. В мае были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти. 11 июня еще четырех фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.

27 июня СК по Самарской области возбудило новое уголовное дело по загрязнению трубопровода «Дружба». Сейчас поставки по нефтепроводу «Дружба» возобновлены в полном объеме.