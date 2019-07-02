Минобороны показало видео испытаний новой ракеты ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили очередной испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные в нее характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», – сказано в описании видео на YouTube-канале Министерства обороны.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Ранее сообщалось, что в России приступили к созданию гиперзвуковой ракеты-мишени для новейших систем ПРО.