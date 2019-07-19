В Чехии сравнили действия СБУ с нацистскими

Бывший глава полиции Чехии, а теперь президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны заявил, что действия сотрудников тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе, где пыткам подвергаются «захваченные без суда и следствия люди», похожи на практики нацистских организаций.

«То, что стало известно о тайной тюрьме в Мариуполе, в которой захваченных без суда и следствия людей подвергают мучениям и пыткам, весьма напоминает печальной памяти практики нацистских организаций СА и СС, о которых мы знаем из документов Нюрнбергского процесса. Ведь, согласно международным правовым нормам, даже подозреваемый в каких-либо правонарушениях человек не может нелегально содержаться в заключении и тем более подвергаться мучениям», – заявил Новотны.

Он считает, что участие батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих участников которой в России заведены уголовные дела) в создании и функционировании этой тюрьмы является скандальным, передает РИА «Новости».

«Видимо, не случайно символика этого подразделения весьма напоминает нацистскую. Мне очень стыдно, что мой соотечественник Яромир Штетина, до недавних пор представлявший Чехию в Европарламенте, так расхваливал батальон «Азов» перед своими коллегами. И при этом, то ли по неведению, то ли осознанно, никто из евродепутатов не остановил его, не назвал применяемые «Азовом» методы глубоко нецивилизованными, а порой и просто дикими», – добавил Новотны.

По мнению чешского эксперта, органами, которые создали и контролируют тайную тюрьму, а также их деятельностью должны заняться и международная неправительственная организация Amnesty International, и руководящие органы Евросоюза.

«Государство, в котором происходят подобные процессы, то есть Украина, претендует на вступление в ряды ЕС. Новое киевское руководство своим отношением к мариупольской тайной тюрьме должно на деле показать, что контролирует ситуацию в стране и отвергает такие практики, иначе Украине будет трудно занять место среди демократических стран Европы», – резюмировал Новотны.

Ранее один из бывших заключенных тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя рассказал, как депутаты Верховной рады пытали в учреждении заключенных.