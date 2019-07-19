Судно с российскими моряками застряло в Шотландии из-за невыплаченной зарплаты

Судно «Александр Твардовский» с российским экипажем застряло в порту города Эдинбург в Шотландии из-за проблем с начислением зарплаты команде, сообщили в генконсульстве России в этом городе.

«Генеральному консульству известно о том, что в порту Лит (Эдинбург) стоит судно «Александр Твардовский» под флагом Островов Кука с российским экипажем. У экипажа возникли проблемы с оплатой труда. Моряки судна в генконсульство не обращались и о своем задержании не информировали», – сообщили в консульстве, передает РИА «Новости».

Представитель дипмиссии посетил судно, провел беседу с капитаном и командой, удостоверился в наличии у экипажа всего необходимого для стоянки, включая продукты питания.

«На судне находится представитель компании-оператора, который занимается урегулированием финансовых вопросов. В ближайшие дни будут оформлены необходимые сертификаты, истекшие за период вынужденной стоянки, и судно покинет порт Лит», – добавили в консульстве.

Там пояснили, что подобное происходит, когда в европейских странах международный профсоюз моряков пытается заставить российских моряков вступить в организацию и платить членские взносы.

Российский координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов рассказал, что судно покрыто коллективным договором ITF, срок действия которого заканчивается в январе 2020 года. Фишов отметил, что моряки обращались к инспектору ITF с жалобой на невыплату зарплаты.