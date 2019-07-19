Патриарх Кирилл раскритиковал «гламурные потуги»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Сергиев Посад объяснил разницу между гламуром и святостью.

В ходе визита патриарх Кирилл открыл мемориальный комплекс, посвященный «Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий», передает РИА «Новости».

Обращаясь к паломникам в Троице-Сергиевой лавре, он пояснил, что современное слово «гламур» не несет в себе никакого духовного содержания.

«У святителя Иоанна Златоуста находим слова «со святостью связано великолепие, потому что великолепие это и есть святость». В современном жаргоне для чисто внешнего великолепия есть иное слово – гламур. За ним не может быть ни святости, ни какого бы то ни было духовного содержания. Гламур – это внешняя привлекательность при внутренней пустоте», – сказал патриарх Кирилл.

По его словам, современные фильмы или телепрограммы можно оценить как гламур, «попытку придать внешнюю привлекательность при очень бедном, ничтожном с точки зрения нравственности содержании».

Также предстоятель Русской православной церкви отметил, что «все обрамляется в очень дорогое обличие и стоит огромных денег», однако «гламурные потуги» ничего не дают «сознанию и душам людей».

При этом, по его словам, церковь не против желания достойно выглядеть, хорошо одеваться и иметь хорошие манеры, но только если это «сочетается с активной работой над внутренним содержанием».