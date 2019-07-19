Волонтеры рассказали Путину о помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

В Тулуне президент Владимир Путин пообщался с жителями, пострадавшими после наводнения в Иркутской области, а также волонтерами.

В диалоге с президентом местные жители обсуждали проблемные вопросы и отметили работу добровольцев, которые помогали на протяжении всей чрезвычайной ситуации. Более 400 волонтеров из разных сфер были подключены к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Так, волонтеры-медики оказывали психологическую помощь пострадавшим, «Волонтеры Победы» осуществляли погрузку и разгрузку санитарной помощи, волонтеры ОНФ ставили заборы и убирали придомовые территории, волонтеры роты «Боевого братства» помогали разбирать пострадавшие здания, тулунский поисковый отряд спасал пострадавших на лодках, волонтеры-спасатели и волонтеры «Молодой гвардии» адресно распределяли гуманитарную помощь.

Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Мери Вардосанидзе рассказала главе государства о том, что она занимается добровольчеством не первый год: в 2018-м она вместе с командой студентов-спасателей помогала пострадавшим в трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

«Конечно, когда мы узнали про беду, которая произошла с нашими соседями-сибиряками, мы тут же приехали сюда, в Тулун, помогать людям. Мы организовали штаб добровольцев и выстроили взаимодействие со всеми оперативными службами. Круглосуточно, сменяя друг друга, работали сотни волонтеров: мы принимали заявки от пострадавших и распределяли их между добровольческими группами. Наши студенты-спасатели с помощью спецтехники откачивали воду из затопленных жилых домов, детсадов, школ. Очень жаль, что мы все познакомились при таких обстоятельствах, но здесь мы действительно сплотились и работали как одна большая команда», – отметила она.

Анастасия Шарова вместе с сыном Максимом, оказавшись в числе пострадавших, не остались в стороне. Они присоединились к волонтерам-медикам и оказывали всю необходимую помощь нуждающимся.

Данил Петрукович из Красноярского края вместе с участниками команды «Молодежка ОНФ» из Хакасии, Бурятии, Тувы, Иркутской области всю неделю помогали жителям, пострадавшим от наводнения.

Он рассказал Владимиру Путину, что их команда из Красноярского края работала в Нижнеудинском районе, поселках Вознесенский и Евдокимовский. Они разбирали завалы, мусор, который принесла на участки жителей большая вода, строили деревянные настилы, восстанавливали заборы, печи, выносили поврежденную мебель, откачивали воду из погребов.

«Мы стараемся в течение дня успеть выполнить максимальный объем работ. Многим требуется помощь. В первую очередь идем туда, где жители самостоятельно не могут справиться с последствиями ЧС – к одиноким пенсионерам, многодетным семьям. Работы много, она разная», – рассказал Данил.

Он также отметил, что большой объем работ удалось выполнить по восстановлению фельдшерско-акушерского пункта в поселке Вознесенский: «Мы демонтировали остатки старого забора, вырубили сухостой, расстеклили веранду, так как было много побитых стекол, а также разобрали нижний фасад веранды, откачали воду. 18 тонн воды откачали в общей сложности из подвала ФАПа. А для того, чтобы засыпать дорожки к пункту, ушло 40 кубометров щебня. Мы рады, что помогаем людям. Ради этого и ехали. Я считаю, что именно молодежь должна участвовать в таких выездах, оказывать помощь там, где она нужна, где ее ждут люди».

Напомним, в пятницу, 19 июля, Владимир Путин посетил город Тулун, пострадавший после наводнения в Иркутской области.

Он осмотрел пункт длительного размещения пострадавших, развернутый в здании городской специальной школы-интерната № 28, посетил медицинский пункт, где жителям оказывают всю необходимую помощь.

В разговоре с жителями Иркутской области Путин опроверг слухи о том, что паводки в Иркутской области якобы стали следствием взрывных или каких-то иных работ. Глава государства согласился, что на масштабы подтоплений повлияли массовые незаконные рубки леса, и заверил, что борьба с этими нарушениями будет продолжена.

Путин также подчеркнул, что важно найти баланс скорости и качества строительства жилья после наводнения, чтобы новые дома «не развалились и не промерзли насквозь».

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