Патрушев назвал причину аварии около ТЭЦ в Мытищах

Авария на газопроводе около ТЭЦ в подмосковных Мытищах стала возможной из-за несвоевременного ремонта оборудования, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики в Петербурге.

«Несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования часто является причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций. Недавняя авария с прорывом газопровода в Мытищах на ТЭЦ «Северная» тому яркий пример», – приводит его слова ТАСС.

Патрушев отметил, что износ оборудования ТЭЦ и котельных в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) достигает 80%. Кроме того, в СЗФО более 50% электросетевого оборудования со сверхнормативным сроком службы, а для магистральных трубопроводов, срок эксплуатации которых составляет более 30 лет – около 44%.

Износ линий электропередачи, трансформаторного и генерирующего оборудования приводит к частым отключениям потребителей электроэнергии. Кроме того, растут сверхнормативные потери, что приводит к увеличению себестоимости потребляемой энергии, добавил он.

Между тем в пресс-службе Министерства энергетики России сообщили, что газоснабжение ТЭЦ в Мытищах полностью восстановлено после пожара на участке газопровода, передает агентство «Москва».

«Станция работает в соответствии с диспетчерским графиком», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, который распространился на соседние здания. В результате происшествия погиб один человек, еще 14 пострадали.

СК возбудил уголовное дело из-за нарушений требований безопасности и защищенности объектов ТЭК после пожара на ТЭЦ.