СК возбудил дело в связи с пожаром на ТЭЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушений требований безопасности и защищенности объектов ТЭК после пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следственными органами СК РФ по Московской области по факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»)», – рассказала Врадий, передает ТАСС.

По ее словам, распространившийся на соседние здания пожар нанес ущерб таксомоторной компании в размере 150 млн рублей.

«По предварительным данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа. В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО «Навигатор», – добавила Врадий.

Ранее стало известно, что при пожаре на ТЭЦ в подмосковных Мытищах погиб один человек и еще 14 пострадали.