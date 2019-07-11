Пожар в Мытищах перекинулся на два здания

Рядом с ТЭЦ-27 в Мытищах из-за теплового воздействия от пожара загорелись еще одно административное здание и склад, сообщили в пресс-службе МЧС.

«От теплового воздействия пожара на ТЭЦ загорелось административное здание ООО «Данила Мастер» и склад из ЛМК (легкие металлические конструкции)», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

Площадь пожара выросла до 1,08 тыс. кв. метров, добавили в МЧС.

Ранее пожарные устранили факельное горение у ТЭЦ и возгорание на газопроводе. Сообщалось, что возгорание произошло не на самой теплоэлектроцентрали, а рядом с ним. По последним данным, число пострадавших выросло до 12 человек.

Очевидцы рассказывали, что столб огня в высоту достигал 50 метров.