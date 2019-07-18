Заработок половины россиян оказался ниже 35 тыс. рублей

По данным Росстата, 50% россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, зарабатывают меньше 34 335 рублей. Данная сумма – медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Медианная зарплата – это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже ее, а 50% – выше, рассказал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон РБК.

При этом медианное значение зарплаты оказалось гораздо ниже средней зарплаты по стране (47 тыс. 657 рублей), но оно более приближено к реальной ситуации.

Гимпельсон пояснил, что высокооплачивыемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, а зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников – это 48% всего объема средств, направленных на оплату труда.

«Именно этот факт дает завышенную среднюю заработную плату, уровень которой каждый раз, когда ее публикует Росстат, не воспринимается населением и кажется неадекватным», – отметила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Отмечается, что средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников – 157,2 тыс. рублей, а это в 13 раз больше средней зарплаты 10% самых низкооплачиваемых (12 тыс. рублей).

Данное исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий. Эксперты отметили, что, если бы в исследовании учитывались малые и микропредприятия, то медианное значение зарплаты было бы ниже.

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