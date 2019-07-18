Лукашенко назвал белорусов и ленинградцев наиболее пострадавшими в ходе ВОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что белорусы и ленинградцы больше всех пострадали в Великой Отечественной войне.

«Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов», – завил Лукашенко.

Видео с данным высказыванием главы Белоруссии опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

«Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией. И все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах», – сказал Лукашенко.

Лукашенко: Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией pic.twitter.com/sytCqhVx4N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2019 г.

Напомним, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне находились на Валааме, а вечером отправились в Санкт-Петербург.

Там Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии по интеграции до 8 декабря 2019 года. Кроме того, на этой встрече Путин заявил о проработке вопроса по созданию дополнительных бюджетных мест в вузах для граждан Белоруссии.