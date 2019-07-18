Путин заявил о проработке дополнительных бюджетных мест в вузах для белорусов

Президент России Владимир Путин заявил, что ведется проработка вопроса по созданию дополнительных бюджетных мест в вузах для граждан Белоруссии.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным предложил снять все спорные вопросы по Союзному государству и подготовить программу стратегии по интеграции до 8 декабря 2019 года.