Знакомая рассказала о семье геев-усыновителей

Журналист и бывший пресс-секретарь детского омбудсмена Марина Талагаева рассказала о знакомой семье геев-усыновителей, воспитывающих двух приемных мальчиков.

Скандал вокруг усыновителей нетрадиционной ориентации возник после того, как одного из детей доставили в больницу с подозрением на аппендицит. В ходе общения с врачами, мальчик сообщил, что периодически спит со своими папами в одной кровати. Медики сообщили о данном факте в полицию. После этого в квартиру семьи наведались сотрудники, однако никакого подтверждения насилию по отношению к приемным детям со стороны отцов найти не удалось, сообщил «Московский комсомолец».

В среду Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении столичных сотрудников соцзащиты, которые не противодействовали усыновлению мальчиков семьей из двух мужчин.

Конкретно обвинение по статье «Халатность» никому не предъявлено. Но судя по всему, в ближайшее время гомосексуальную семью могут лишить права воспитывать сыновей, хотя по закону изъятие уже усыновленных детей из нетрадиционных семей не предусмотрено, сообщает издание.

Журналист Марина Талагаева, в прошлом сотрудник «МК» и пресс-секретарь детского омбудсмена Анны Кузнецовой, оказалась знакомой усыновителей.

По ее словам, она познакомилась с усыновителем ребенка достаточно давно.

«Сначала мы познакомились через общих друзей еще до появления детей, а потом столкнулись по работе где-то в 2013 году. Он рассказал, что усыновил двоих мальчиков, показывал фотографии. Его родители сначала были против, однако Артем их возил в детдом, показывал условия проживания детей, и тогда они согласились», – рассказала Талагаева.

«Он усыновил мальчиков будучи одиноким – законы РФ этого не запрещают, а далее уже целенаправленно искал молодого человека, готового к жизни с детьми. Насколько я понимала по его рассказам, семья приняла его выбор, и родственники активно помогали ему с детьми. Он производил впечатление ответственного отца – покупал детям одежду, возил на отдых, занимался лечением. Давайте честно скажем – многие ли биологические гетеросексуальные отцы такие? При этом еще Артем (имя усыновителя изменено) хорошо зарабатывал», – рассказала Талагаева.

«С чего сейчас поднялась шумиха – я не пойму. Детей развращали? Нет. У нас половина опекунш – как бы одинокие женщины, которые в реальности сожительствуют с судимыми мужиками, которые убивают и насилуют как мальчиков, так и девочек. Я знаю историю в Москве, когда муж и жена взяли подростков – мальчика и девочку, при этом муж спал с девочкой, а жена с мальчиком. Еще одна история была в Хакасии, где кучу детей на себя оформила дама в возрасте под 60 лет, а живет она со взрослой дочерью и именно ее зовут дети мамой. Чем это не однополая семья? Я уж молчу про случаи, где приемные дети спят друг с другом и рожают новых детей, как в Краснодарском крае. А в истории пресловутой семьи Дель, например, третий год шепчутся в кругах приемных родителей, что старшие мальчики развращали младших девочек – однако мы не видим пока никакого результата, кроме бесконечного следствия и изменения статей УК», – считает Талагаева.

«Сейчас промелькнула информация от ЛГБТ-сообщества, что готовится процедура разусыновления детей Артема. Ну дети девять лет считали именно этих людей родными, а теперь их куда? В уральский детдом, где их будут насиловать и убивать на рыбалке, а потом даже никого толком не накажут? Давайте честно скажем, за детьми старше 10 лет да еще с проблемами со здоровьем очередь в детдомах не стоит. Каким образом собираются запретить геям усыновлять и брать под опеку детей – мне непонятно. Будут ходить и проверять по постелям, кто с кем спит? А если муж и жена, например, свингеры – им можно или нельзя детей давать?» – заявила Талагаева.