Под Волгоградом осужденный сбежал из зала суда через окно

В Суровикинском районе Волгоградской области осужденный совершил побег из зала судебных заседаний через окно, пока приставов не было рядом.

В отделение полиции поступило сообщение о том, что из зала суда сбежал осужденный, которого доставили в суд для решения вопроса об изменении меры наказания. 43-летний мужчина был осужден условно по статьям 318, 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти» – прим. ВЗГЛЯД), однако уклонялся от наложенных на него ограничений. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области

Из зала заседаний мужчина сбежал через открытое окно, когда за ним не следили приставы. В ходе розыска осужденного задержали стражи порядка в центре города.

Напомним, 14 апреля девять заключенных совершили побег из изолятора временного содержания в Туве. Последний из сбежавших заключенных был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий 6 мая.