Американский истребитель совершил аварийную посадку в Польше

Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку на военном аэродроме в Велькопольском воеводстве в Польше.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ двигателя самолета. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF.

Отмечается, что ранее на эту авиабазу прибыли для участия в маневрах Rapid Forge американские истребители F-35 и F-15, самолеты-заправщики и транспортники Super Hercules.

Ранее сообщалось, что в воздухе загорелся американский «летающий радар».