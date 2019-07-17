Россиянка стала самой титулованной синхронисткой в истории

Российская синхронистка Светлана Ромашина на чемпионате мира по водным видам спорта в соревнованиях в произвольной программе выиграла золотую медаль, которая стала 20-й в карьере отныне самой титулованной представительницей этого вида спорта.

Ромашина с постановкой «Кармен» в среду набрала 97,1333 балла и обошла по числу побед на чемпионатах мира соотечественницу Наталью Ищенко, на счету которой 19 наград высшей пробы, передает ТАСС

Кроме того, 29-летняя Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой и 10-кратной чемпионкой Европы. Россиянка не проиграла ни разу за свою профессиональную карьеру.

Тем временем президент Владимир Путин поздравил сборную по синхронному плаванию с победой на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в Кванджу.

«Вы проявили силу воли и характер, настоящую командную сплоченность. Безукоризненно, ярко исполнили сложнейшую техническую программу, взяли верх над именитыми соперницами. Этим победным выступлением оправдали надежды тренеров, многочисленных болельщиков и поклонников вашего спортивного таланта», – отметил Путин.

Всего сборная России по синхронному плаванию на текущем чемпионате мира одержала четыре победы из четырех возможных.

Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что синхронистка Светлана Ромашина «взяла тайм-аут» в карьере.