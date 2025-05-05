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Пушилин сообщил о ранении мужчины при подрыве кассетного суббоеприпаса
Глава ДНР Пушилин сообщил о ранении мужчины при подрыве кассетного суббоеприпаса
В результате взрыва неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Дмитриевке получил ранения мужчина, пострадали также жилые дома в Горловке, сообщил глава республики Денис Пушилин.
В селе Дмитриевка Волновахского муниципального округа в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения, следует из сообщения в Telegram-канале Пушилина.
По словам главы ДНР, в результате вооруженных атак киевских сил по территории республики повреждения получили четыре жилых дома в центре Горловки. Он уточнил, что всего было совершено пять атак с использованием ствольной артиллерии и ударных беспилотников.
Ранее в городе Горловка в ДНР при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали несколько сотрудников МЧС.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО HIMARS.