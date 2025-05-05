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Трамп оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине
Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина ввести трехдневное перемирие на Украине, приуроченного к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение российского лидера Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
«Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп отметил, что трехдневное прекращение огня, объявленное президентом Путиным, может показаться незначительным. Однако, по мнению американского лидера, это важный шаг, учитывая предысторию конфликта. Трамп выразил надежду на дальнейшее развитие событий в направлении урегулирования ситуации на Украине.
Ранее Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.
Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.