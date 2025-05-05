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Захарова ответила на угрозы украинца «уничтожить» ее и Путина с помощью ИИ
Захарова ответила на призыв украинского эксперта «уничтожить» ее с помощью ИИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв украинского политэксперта использовать искусственный интеллект для ее уничтожения, подчеркнув утрату у оппонентов не только интеллекта, но и достоинства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление украинского политэксперта Тараса Березовца о необходимости использовать искусственный интеллект для уничтожения ее и президента России Владимира Путина.
В своем сообщении в Telegram-канале Захарова написала: «Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной».
Она подчеркнула, что подобные высказывания свидетельствуют о полном истощении интеллектуального и морального потенциала украинских политиков.
Ранее Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский может «зиговать» на 9 Мая из-за его угроз зарубежным лидерам на этот день.