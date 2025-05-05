Пакистан заявил о риске эскалации конфликта с Индией

Постпред Пакистана сообщил о напряженной ситуации на границе с Индией

Tекст: Евгения Караваева

Риск серьезной эскалации между Индией и Пакистаном сохраняется, заявил в интервью РИА «Новости» постоянный представитель Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад.

Он подчеркнул, что ситуация на местах остается крайне напряженной, и отметил, что Пакистан не несет ответственности за текущую эскалацию, возлагая вину на Индию.

Пакистанский дипломат добавил, что международное сообщество понимает необходимость срочных усилий для деэскалации, поскольку дальнейший конфликт не отвечает интересам ни одной из сторон. «Обстановка на местах очень напряженная. Существует риск серьезной эскалации между Индией и Пакистаном», – сказал Ахмад.

Совет Безопасности ООН проведет внеплановые закрытые консультации по инициативе Пакистана на фоне роста напряженности. Обострение ситуации связано с недавним терактом рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, где 22 апреля боевики напали на туристов в популярной долине Байсаран.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба». Жертвами теракта стали 25 жителей Индии и один гражданин Непала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия приостановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном. Пакистан попросил провести экстренное заседание СБ ООН из-за обострения конфликта с Индией. В Кремле выразили надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном.