В деле о крушении Boeing в Донбассе появились новые свидетели

Глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен заявил о появлении новых свидетелей по уголовному делу о крушении Boeing 777 в Донбассе.

«К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования. Это обнадеживает», – заявил он на встрече с родственниками жертв трагедии, передает ТАСС со ссылкой на NRC.

Ранее Москва в день пятой годовщины крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе призвала Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию трагедии сосредоточиться на беспристрастном анализе данных и установить истинные причины случившегося.

Также в среду глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад в очередной раз раскритиковал ход расследования по делу о крушении Boeing 777.

Напомним, Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них – трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.