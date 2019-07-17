Испытатель сравнил вертолеты Ка-29 и Ми-24

Корабельный ударный вертолет Ка-29 почти не уступает сухопутному Ми-24В по составу вооружения и скорости, но гораздо более маневренный, заявил летчик-испытатель 1-го класса АО «Камов» Александр Чередниченко.

«По своему составу вооружения [Ка-29] практически не уступает вертолету Ми-24В. Также и по своим летно- техническим характеристикам, а в некоторых даже и превосходит его. В частности, если сравнивать будем маневренные характеристики, то на Ка-29 крены разрешены плюс-минус 60 градусов, тангажи - плюс-минут 30 градусов», – передает ТАСС слова Чередниченко.

Он отметил, что «Камовский» вертолет имеет схожие с Ми-24 скоростные характеристики.

«Максимальная скорость у него – до 310 км/ч. На скорости 270-290 км/ч без всякой тряски очень хорошо идет. Он почти такой же скоростной получился, как Ми-24 (один из самых скоростных в мире – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал летчик-испытатель.

Чередниченко рассказал, что в вооружение Ка-29 входят неуправляемые авиационные ракеты С-5 и более современные С-8, также возможна подвеска универсальных пушечных контейнеров с двуствольной авиационной пушкой ГШ-23 (боекомплект – по 250 снарядов).

Напомним, в апреле 2018 года ночью во время испытаний нового большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен» близ берегов Калининградской области произошла авиакатастрофа. Транспортно-боевой вертолет Ка-29 упал в море. Погибли два летчика. Позже стало известно, что это были не пилоты морской авиации, а летчики-испытатели «Камова».